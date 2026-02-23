Haberler

Dervişoğlu, Ankara'da Öğrencilerle İftar Yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Özel Sivas Yüksek Öğrenim Yurdu'nda öğrencilere iftar vererek onlarla sohbet etti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Özel Sivas Yüksek Öğrenim Yurdu'nda öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

Çankaya'da bulunan Sivas Kültürel Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği iftar programına katılan Dervişoğlu, yurtta kalan öğrenciler tarafından kapıda çiçekle karşılandı. Dervişoğlu'na İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel ile genel başkan yardımcıları Ayyüce Türkeş, Yasin Öztürk, Fatih Koca eşlik etti.

İYİ Partili lideri Müsavat Dervişoğlu, "Burası benim evim açıklama yapmayacağım kardeşlerimle sohbet edeceğim" diyerek öğrencilerle sohbet etti. İftar programına, yurtta kalan öğrenciler, yurt yönetimi ve Başkentte yaşayan Sivaslılar katıldı.

