Müsavat Dervişoğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı mesajı yayınlayarak, "Birlikte yaşamanın asaletini, birbirimizi anlamanın faziletini hiçbir zaman unutmadan; ayrışmalardan uzak, adaletin ve huzurun egemen olduğu aydınlık bir Türkiye'ye hep birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı mesajı yayınladı. Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Aziz milletim, kardeşliğin pekiştiği, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın en güzel örneklerini yaşadığımız bu mübarek günde, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Birlikte yaşamanın asaletini, birbirimizi anlamanın faziletini hiçbir zaman unutmadan;ayrışmalardan uzak, adaletin ve huzurun egemen olduğu aydınlık bir Türkiye'ye hep birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, Türk-İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyor, saygılar sunuyorum."