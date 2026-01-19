Haberler

Dışişleri Bakanlığı'nda Afrika Boynuzu İstişaresi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Afrika Boynuzu bölgesinde yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere Avrupa Birliği'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Annette Weber'i Ankara'da kabul etti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Afrika Boynuzu bölgesinde yaşanan son gelişmelerin ele alındığı istişareler kapsamında Ankara'da bulunan Avrupa Birliği Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Annette Weber'i kabul etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Bakan Yardımcımız Musa Kulaklıkaya, Afrika Boynuzu bölgesinde yaşanan son gelişmelerin ele alındığı istişareler için Ankara'da bulunan AB'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Annette Weber'i kabul etti." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Resmi açıklama geldi! Fransa'dan Süper Lig'e transfer

Fransa'dan Süper Lig'e imza: Anlaştık, Türkiye'ye geliyor
Süper Lig'de maç sonunda ayrılık kararı

Süper Lig'de maç sonunda ayrılık kararı
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp