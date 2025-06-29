Musa Göçmen Senfoni Orkestrası 'Yaza Merhaba' Konseri ile Sanatseverleri Buluşturdu
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın düzenlediği 'Yaza Merhaba' konserinde, izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Orkestra, birçok hit eseri seslendirdi.
Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, "Yaza Merhaba" konserinde sanatseverlerle buluştu.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konsere izleyiciler, yoğun ilgi gösterdi.
Konserde orkestra, aralarında "Dadaloğlu", "Resimdeki gözyaşları", "Sana değer", "Ağlama değmez hayat", "Kol düğmeleri", "Sevda kuşun kanadında" ve "Domates biber patlıcan"ın da olduğu eserleri seslendirdi.???????
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel