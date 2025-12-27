Hasköy-Mutki kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasındaki kara yolu, etkili olan yoğun kar ve tipiden dolayı trafiğe kapatıldı. Muş Valiliği, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğunu duyurdu.
Muş'un Hasköy ve Bitlis'in Mutki ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Hasköy ve Bitlis'in Mutki ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunda yoğun kar ve tipi etkisini artırdı.
Söz konusu kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel