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Muş Valisi Çakır, 10 yaşındaki çocuğun kaybolduğu Murat Nehri'ndeki arama çalışmalarını inceledi

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Muş Valisi Avni Çakır, Murat Nehri'ne düşen 10 yaşındaki Berat Karakaya'nın bulunması için yürütülen arama çalışmalarını yerinde inceledi, aileyle görüştü ve ekiplerin koordineli şekilde çalıştığını belirtti.

Muş Valisi Avni Çakır, Murat Nehri'ne düşen 10 yaşındaki Berat Karakaya'nın bulunması için arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özel ile birlikte bölgeye giden Çakır, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Karakaya'nın ailesiyle bir araya geldi.

Vali Çakır, Karakaya'nın bulunması için arama çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirterek devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Büyük fedakarlık ve özveriyle görev yapan ekiplerin ve ilgili kurumların sahada koordineli şekilde çalıştığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Murat Nehri'ne düşerek kaybolan evladımızı bulmak için devletimizin tüm kurumları koordineli şekilde çalışıyor. Muş'un yanı sıra çevre illerden gelen ekiplerin katılımıyla geniş kapsamlı arama çalışması yürütülüyor. Çocuğumuzun bir yere takılmış ya da nehrin dibindeki çukur bir noktada olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu tür vakalarda kişinin su yüzeyine çıkması zaman alabiliyor. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Ekiplerimiz gereken her şeyi yapıyor. Bu konuda sabırlı olmamız gerekebilir. Bugüne kadar toplam 16 dalış gerçekleştirdik. Bölgede dalış yapmak oldukça meşakkatli, ancak ekiplerimiz kayıp çocuğumuzu bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
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