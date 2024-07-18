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Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın kazı çalışmalarını inceledi

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Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti için yürütülen kazı çalışmalarını inceledi. Vali Çakır, kazı çalışmalarının önemini vurgulayarak, bölgenin tarihsel açıdan bir açık hava müzesi haline getirileceğini belirtti.

Muş Valisi Avni Çakır, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti için yürütülen kazı çalışmalarını inceledi.

Beraberindeki heyetle Malazgirt Kültür Merkezi'nde düzenlenen "kazı bilgilendirme toplantısı"na katılan Vali Çakır, 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapılacağı Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nı gezdi.

Afşin Mahallesi'nde şanlı zaferin kazanıldığı alanın tespiti için yürütülen kazı çalışmalarını inceleyen Çakır, kazının bilimsel danışmanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik'ten bilgi aldı.

Çakır, gazetecilere, kazı çalışmaların 5 yıldır devam ettiğini söyledi.

Kazı çalışmalarını önemsediklerini belirten Çakır, "Kazı çalışmalarının kısa bir süre sonra nihayetlenmesini umuyoruz. Kazılar bittiğinde hem yurt içi hem yurt dışından gecikmiş misafirlerimize çok güçlü görsellerle bölgeyi ve savaşı anlatacağız. Elimizde çok güçlü materyallerimiz var. Malazgirt Savaşı'na, Alparslan ordusuna ve Roman Diyojen'in ordusuna ait birçok buluntumuz var. Bunlar şu ana kadar hiç bulunmayan materyaller." dedi.

"Hikayenin sonuna doğru yaklaşıyoruz"

"Savaşın tüm boyutlarını ortaya çıkararak buranın hem güçlü bir restorasyonunu yapacağız hem de burayı tarihsel açıdan bir açık hava müzesi haline getireceğiz." diyen Çakır, bölgeyle ilgili önemli projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

Malazgirt Savaşı'nın öneminden söz eden Çakır, şunları kaydetti:

"Buraya bir seyir tepesi yapıp savaşın geçtiği alanı misafirlere anlatmak istiyoruz. Savaşa ilişkin kalıntıları ortaya çıkaracağız. Çocukluğumuzda hep 1071 Malazgirt Savaşı, Sultan Alparslan, Romen Diyojen'i duyuyorduk ama sahada insanlara böyle bir bütün halinde göstereceğimiz bir alanımız yoktu. 5 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle bu çalışma devam ediyor. Savaşa ait buluntularımız günden güne artıyor. Hikayenin sonuna doğru yaklaşıyoruz."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Çevik de "Bir taraftan savaşa ait metal objeler, bir taraftan da insan kayıplarına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. 3 bin metrekarelik alanda 2 bine yakın Müslüman mezarı tespit etmiştik. Buradaki kazılarda belirgin bir mimari dokunun içerisinde bireylere ait mezar tespit edildi. Arkadaşlarımız kazılarına devam ediyor." diye konuştu.

Vali Çakır'a Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Malazgirt Kaymakamı Bayram Göksu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ve akademisyenler eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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