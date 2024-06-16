Üye Girişi
Haberler

Muş Valisi Avni Çakır, emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Valisi Avni Çakır, kentte görev yapan emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutladı. Vali Çakır ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, kurum amirleri, vatandaş ve çocuklarla bayramlaştı. Çakır, polis merkezi ve jandarma komutanlığını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin önemli görevlerini takdir etti.

Muş Valisi Avni Çakır, kentte görev yapan emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutladı.

Muş Valiliğinde düzenlenen törende Vali Çakır ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, kurum amirleri, vatandaş ve çocuklarla bayramlaştı.

Daha sonra beraberindeki heyetle Hürriyet Polis Merkezi Amirliği'ne geçen Çakır, polislerle bir araya geldi.

Ardından İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden ve askerlerin bayramını kutlayan Çakır, güvenlik güçlerinin çok önemli bir görevi ifa ettiğini belirtti.

Çakır, "Her birinizin bayramını tebrik ediyorum. Allah sevdiklerinizle, ailelelerinizle nice bayramlara sizleri kavuştursun. Görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi bayramlar diliyorum." dedi.

Çakır'a, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Kaya, Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Karlı ve AK Parti İl Başkanı Melik Emre eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Emin Şimşek Milletvekili Avni Çakır AK Parti Jandarma Muş Güvenlik Politika Güncel Haberler

Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar

Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar

 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş

Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş

 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü

15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü

Bakmadan Geçme

Eylem Tok ve oğlu yakalandı mı, nasıl yakalandı? Eylem Tok ve oğlu olayı ne, suçu nedir? Yurt dışı harç pulu ne kadar 2024? #9992 Yurt dışı çıkış harcına zam mı geldi? TV YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Bayram tatilinde kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası kargolar kapalı mı? Bayram tatilinde bankalar açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası bankalar kapalı mı? Bayram tatilinde noterler açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası noterler kapalı mı? Bayram tatilinde kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası kargolar kapalı mı? Türkiye-Brezilya Voleybol Maçı Canlı İzle! Türkiye-Brezilya voleybol maçı saat kaçta? Türkiye-Brezilya voleybol maçı şifresiz canlı izle! Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı? Bayram tatilinde nöbetçi eczane nerede? Kurban Bayramı'nda borsa açık mı, kapalı mı? Borsa bayramdan sonra ne zaman açılacak? Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı? Bayram tatilinde nöbetçi eczane nerede? Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı, kapalı mı? Bayram tatilinde alışveriş merkezleri çalışıyor mu? #128717 Kurban Bayramı'nda sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? Bayram'da hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? Kurban eti buzdolabında saklanır mı? Kurban eti hemen buzdolabına konur mu, ne kadar bekletilir? Kurban Bayramı'nda borsa açık mı, kapalı mı? Borsa bayramdan sonra ne zaman açılacak?
Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj

Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title