Muş'un Yüksek Kesimlerinde Kar ve Sis Etkili Oldu
Muş'ta dün başlayan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisi beyaza bürünürken, Kurtik Dağı bölgesinde kar kalınlığı yer yer 3 santimetreye ulaştı. Ayrıca bölgede yoğun sis etkili oldu.
Muş'un yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu.
Kentte dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Merkeze 15 kilometre mesafedeki 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisi kar yağışıyla beyaza büründü.
Kurtik Dağı bölgesinde kar kalınlığı yer yer 3 santimetreye ulaştı.
Bölgede yoğun sis de etkili oldu.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel