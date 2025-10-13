Haberler

Muş'un Yüksek Kesimlerinde Kar ve Sis Etkili Oldu

Muş'ta dün başlayan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisi beyaza bürünürken, Kurtik Dağı bölgesinde kar kalınlığı yer yer 3 santimetreye ulaştı. Ayrıca bölgede yoğun sis etkili oldu.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
