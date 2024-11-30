Muş'un Malazgirt İlçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi Yapıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

Öğretmenevinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, yaptığı konuşmada, ilçe başkanlığına seçilen Cengiz Altın'a başarılar diledi.

Fırat, "Malazgirt'in tarihi önemi büyük. Sultan Alparslan'ın diyarı Malazgirt'te bulunmaktan son derece mutluyum. Anadolu'ya açılan kapımız olan bu kadim ilçede kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de ilçenin kalkınması için çalışmalara ağırlık vereceklerini ifade etti.

Kongreye AK Parti İl Başkanı Melik Emre, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.