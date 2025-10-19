Haberler

Muş'un Malazgirt İlçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Muhtarlar Derneği Başkanı Özkahraman, muhtarlığın yerel demokrasinin önemli bir unsuru olduğunu belirtti.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Özkahraman, muhtarlık müessesesinin, yerel demokrasinin en köklü örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Törene, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
