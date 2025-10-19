Muş'un Malazgirt İlçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Özkahraman, muhtarlık müessesesinin, yerel demokrasinin en köklü örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Törene, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.