Muş'un Hasköy ilçesinde 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Muş'un Hasköy ilçesinde, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Hasköy ilçesinde düzenlenen çalışmada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından toplam 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA