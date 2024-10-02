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Muş'taki Karasu Nehri'nde Balık Ölümleri Tedirginlik Yarattı

Muş'taki Karasu Nehri'nde Balık Ölümleri Tedirginlik Yarattı
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Muş'taki Karasu Nehri'nin yüzeyini kaplayan ölü balıklar, bölgedeki halka korku saldı. Yerel halk, yetkililerden sorunun çözülmesi için yardım istedi.

MUŞ'taki Karasu Nehri'nde ölü balıklar yüzeye vururken, bölgedekiler tedirginlik yaratan görüntü için yetkililerden yardım istedi.

Murat Nehri'nin önemli kollarından biri olan Karasu Nehri'nde balık ölümleri yaşandı. Şehir merkezi ile köylerden geçen Karasu Nehri'nin yüzeyi ölü balıklar ile dolarken, bölgede yaşayanlar tedirgin oldu. Durum yetkililere bildirilirken, bölgedekiler hayvanları ve tarım arazileri için kullandıkları nehrindeki balık ölümlerinin önlenmesini istedi. Arkadaşları ile balık tutmaya gelen Eyüp Sönmez, "Balık tutmaya geldik ancak korkunç bir manzarayla karşılaştık. Balıkların hepsi ölmüş ve karaya vurmuş. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz. Yoksa bu gidişle Karasu Nehri'nde balık kalmayacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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