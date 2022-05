Muş'taki besicilerin yaylalara yolculuğu devam ediyor - Haberler

Muş'ta besiciler, havaların ısınmasının ardından hayvan sürülerini kentin serin ve zengin floraya sahip yaylalarına çıkarmaya devam ediyor.

Yaz boyunca yaylalarda konaklayan besiciler, hem yemden tasarruf ediyor hem de elde ettikleri sütle yaptıkları peynir, yoğurt ve tereyağını satarak gelir elde ediyor.

Hayvanların otlatıldığı alanlarda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, AA muhabirine, besicilerin yaylalara çıkmaya devam ettiğini söyledi.

Etkili olan yağışlar sayesinde otlaklardaki verimin arttığını ifade eden Gün, şöyle konuştu:

"Geçen yıl kurak geçmesine rağmen ilimizde 393 bin ton süt ve 17 bin 500 ton et üretimi gerçekleştirilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılık alanında üreticilere çeşitli destekler veriliyor. Yapılan desteklemeler hayvancılığın gelişimine katkı sağlıyor. Besicilerin meraları en verimli şekilde kullanması gerekiyor. Çayırlarımız ve yaylalarımız bu konuda can suyudur. Bu can suyumuzu hep beraber korumamız gerekiyor."

Kent genelinde 335 bin büyükbaş, 1 milyon 250 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu belirten Gün, "Türkiye'de büyükbaş hayvan varlığı bakımından 15, küçükbaş hayvan varlığı bakımından da 12. sırada yer alıyoruz. Bu açıdan hem meralarımız hem de çayırlardan elde edeceğimiz kaba yem çok önemli. İlimizde 1 milyon 515 bin ton yonca üretimi yapıldı." dedi.

Merkeze bağlı Eralan köyünde yaşayan besici Beşir Yaşar ise kar örtüsünün kalkmasıyla Kozma Dağı'ndaki yaylaya geldiklerini bildirerek, "Bu yıl gecikmeli olarak yaylaya çıkmaya başladık. Geçimimizi hayvancılık yaparak sağlıyoruz. Burada kurduğumuz çadırlarda yaklaşık 4 ay kalacağız. Yağışlar çok bereketli oldu. Yaylada elde ettiğimiz ürünleri satarak geçimimizi sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.