Bingöl karayolunda 80 araç karda mahsur kaldı; kentte eğitime 1 gün ara verildi

Bingöl kara yolu Boğulan Geçidi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 80 araç mahsur kaldı. Araçlarda bulunan vatandaşlara Kızılay ekipleri gıda yardımında bulunurken il genelinde de eğitime 1 gün ara verildi. Varto- Karlıova kara yolu da yarın sabah 08.00'e kadar trafiğe kapatıldı.

Muş'ta akşam saatlerinde başlayan etkisini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi sebebiyle Muş- Bingöl karayolu Boğulan Geçidi'nde çok sayıda araç yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Türk Kızılayı ekipleri, yaklaşık 80 araçtaki 180 kişiye gıda desteğinde bulundu. Kara saplanan çok sayıdaki araç da yapılan müdahale ile kurtarıldı.

Uzun süre bölgede beklemek zorunda kalan sürücü ve yolcuların ihtiyaçları karşılanırken, vatandaşların güvenli alanlara yönlendirilmesi sağlandı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

VARTO-KARLIOVA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Bu arada Muş Varto-Bingöl Karlıova karayolunun 40'ncı kilometresinde kar yağış, tipi ve buzlanma etkili oldu. Varto Kaymakamlığı, karayolunun yarın (Salı) sabah 08.00'de kadar trafiğe kapatıldığını açıkladı.

EĞİTİME KAR TATİLİ

Öte yandan Muş Valiliği, olumsuz hava şartları sebebiyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen ve yarın da devam edeceği öngörülen yoğun, kuvvetli kar yağışıyla birlikte, buzlanma, özellikle yüksek kesimlerdi çığ riski oluşabileceği tahmin edildiğinden dolayı 13 Ocak Salı günü ilimizdeki resmi özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

Haber: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,