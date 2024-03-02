Muş'ta Yaralı Bozkır Kartalı Tedavi Altına Alındı

Muş'un Hasköy ilçesinde, jandarma ekiplerinin kırsalda yaralı halde bulduğu bozkır kartalı tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ilçeye bağlı Büvetli köyü sınırlarındaki doğal sit alanı olan İron Sazlığı'nda denetimlerini sürdürdü.

Dün yapılan kontrollerde yaralı haldeki bozkır kartalını yakalayan ekipler, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Yaralı kartal, tedavi altına alındı.