Muş'ta Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde belediye ekiplerince yangın tatbikatı düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta, kurum personeline Malazgirt Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın anında ve sonrasında yapılması gerekenler, yangın söndürme tüpüyle alevlere nasıl müdahale edileceği anlatıldı.

Eğitimin ardından senaryo gereği çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.