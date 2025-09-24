Haberler

Muş'ta Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Muş'ta Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde belediye ekiplerince yangın tatbikatı düzenlendi. Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye ekipleri yangın anında yapılması gerekenler konusunda personeli bilgilendirdi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde belediye ekiplerince yangın tatbikatı düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta, kurum personeline Malazgirt Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın anında ve sonrasında yapılması gerekenler, yangın söndürme tüpüyle alevlere nasıl müdahale edileceği anlatıldı.

Eğitimin ardından senaryo gereği çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma

Tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan yayınladı

Eşini öldüresiye dövdü, yetmedi sosyal medyada yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.