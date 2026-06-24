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Muş'ta uyuşturucuyla mücadele çalıştayı

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Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği, 'Gençliğine İyi Bak-3 Projesi' kapsamında din görevlileri ve muhtarların katılımıyla çalıştay düzenledi. Dernek Başkanı Bingöl, ailelere destek ve gençleri koruma kararlılığını vurguladı.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği'nce uyuşturucuyla mücadele çalıştayı düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Gençliğine İyi Bak-3 Projesi" kapsamında dernek merkezinde gerçekleştirilen çalıştaya, din görevlileri ve muhtarlar katıldı.

Çalıştayda, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması, aile yapısının güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Danışma Merkezi Başkanı Alparslan Bingöl, dernek olarak yıllardır sahada çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bingöl, "Uyuşturucuyla mücadelede ailelerimizin ve özellikle annelerimizin umudu olmaya çalışıyoruz. Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak ve ailelerimize destek olmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Her zaman yanımızda olan Muş Valimiz Sayın Avni Çakır'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
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