Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Muş merkez ve Hasköy ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, esrar ve silah ele geçirildi.
Muş merkez ve Hasköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan" şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, ikametlerinde yapılan aramalarda 176 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram plaka esrar, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 16 tabanca fişeği ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel