Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Muş merkez ve Hasköy ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, esrar ve silah ele geçirildi.

Muş merkez ve Hasköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan" şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, ikametlerinde yapılan aramalarda 176 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram plaka esrar, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 16 tabanca fişeği ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

