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Muş'ta tıra çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Muş'ta tıra çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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Muş'ta hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Muş'ta hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Muş-Bingöl kara yolu Stadyum Kavşağı mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ARN 619 plakalı hafif ticari araç, 17 AEL 451 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan 3 kişi sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye personelinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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