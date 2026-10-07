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Muş'ta "Terörsüz Türkiye" sürecine destek açıklaması yapıldı

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Muş'ta kanaat önderleri, din görevlileri ve muhtarlar, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek açıklaması yaptı.

Muş'ta kanaat önderleri, din görevlileri ve muhtarlar, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek açıklaması yaptı.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda katılımcılar adına konuşma yapan Zabit Eker, Türkiye'nin ortak geleceğini konuşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Sürece katkı sunan herkesin hakkaniyetle anılması gerektiğini belirten Eker, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ortaya koyduğu siyasi irade ve sorumlulukla bu sürecin önemli aktörlerinden ve karar vericilerinden birisidir. Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu siyasi irade ve cesur yaklaşım da sürecin önünü açan önemli adımlardan biri olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapanların, kanaat önderlerinin, akademisyenlerin, basın mensuplarının ve toplumun farklı kesimlerinin vereceği katkılar da son derece değerlidir çünkü bu mesele herhangi bir siyasi partinin tek başına meselesi değildir. Bu, Türkiye'nin ortak meselesidir."

Sürecin toplumda geniş bir destek gördüğünü ifade eden Eker, sürecin çocukların geleceğe umutla bakması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Konuya sadece siyasi bir gelişme olarak bakmadıklarını dile getiren Eker, "Süreci, Türkiye'nin geleceği açısından doğmuş büyük bir umut ve önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye genelinde barışa ve çatışmasızlığa yönelik güçlü bir toplumsal beklenti ve destek var. Sorun tüm toplumun ortak meselesidir. Kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin sürece katkı sunması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA
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