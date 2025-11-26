Muş'ta Terör Mağduru Ailelerin Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

Çocuklarının gelmesini umutla bekleyen aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Naciye Sönmez Yıldız, basın mensuplarına, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Oğlu Osman'a kavuşmak istediğini belirten Yıldız, "Cumhurbaşkanımız 'Terörsüz Türkiye' diyor. Biz de süreci destekliyoruz. Çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Her şey çok güzel olacak." dedi.

Baba Alaattin Koçan ise oğlu Ersin için eyleme katıldığını ifade ederek, "Oğlumu Bursa'dan götürdüler. Terörsüz Türkiye sürecinden çok umutluyuz. Sürece destek veren herkesten Allah razı olsun. Çocuklarımıza bir an önce kavuşmak istiyoruz." diye konuştu.