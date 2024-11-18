Üye Girişi
Haberler

Muş'ta Tarım Arazileri İçin Dere Islah Çalışmaları Başladı

Muş'ta Tarım Arazileri İçin Dere Islah Çalışmaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Varto ilçesinde, DBİ ekipleri tarım arazilerini korumak amacıyla dere ıslah çalışmalarına başladı. Çalışmalar, taşkın riskini azaltmak için 9 iş makinesi ve 22 personelle sürdürülüyor.

Muş'ta Devlet Su İşleri 172. Şube Müdürlüğü ekipleri, Varto ilçesinde tarım arazilerinin yer aldığı bölgedeki derede ıslah çalışması yürütüyor.

İlçeye bağlı Sazlık, Leylek ve Alagöz köylerinden geçen derede, yaşanabilecek taşkınların tarım arazilerine zarar vermemesi için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Leylek köyü yakınında dereyi temizleyip genişletme ve set kurma işlemi yaptı.

Yapılan çalışmaları inceleyen Şube Müdürü Servet Fırat, dere ıslah çalışmalarıyla taşkın riskini azaltılarak tarım arazilerinin bu riskten korunduğunu söyledi.

Söz konusu bölgede 9 iş makinesi ve 22 personelle çalışmaların sürdüğünü belirten Fırat, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda bu bölgede dereden kaynaklı birçok taşkın yaşanmış ve tarım arazileri zarar görmüştü. Bu taşkınlar yerleşim yerine de zarar vermekteydi. 2023'te yapılan planlamalar doğrultusunda 2024 yılı haziran ayı sonu itibarıyla bu bölgede çalışmalar başladı. Şu an yaklaşık 12 kilometrelik sette tanzim yapıldı, 4 bin 500 metre taş tahkimat işlemi tamamlandı. 2025 yılında Leylek, Alagöz ve Sazlıca bölgesinde dere ıslahı yapılarak yaklaşık 320 hektarlık tarım arazisi taşkın riskinden korunacak ve yerleşim yerlerinde de taşkın riski azalmış olacaktır."

Çalışmalar kapsamında 780 bin metreküplük kazı ve 27 kilometrelik tahkimat işlemi yapıldığını bildiren Fırat, bu çalışmalarla vatandaşların arazilerini daha güvenli şekilde ekebileceğini dile getirdi.

Sazlıca köyü sakinlerinden Osman Turan da daha önce derenin taşması sonucu tarım arazilerinin zarar gördüğünü dile getirerek, ıslah çalışması yürüten ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

MSB'den teğmenlerin başını yiyen törenle ilgili yeni açıklama

 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL

Sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri aylık gelirini açıkladı

 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor

Salondan atılan avukat mahkeme başkanına ateş püskürdü
Rojin Kabaiş'in kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı

İşte Rojin'in kaybolmadan 2 gün önce çekilen son görüntüleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Marlon Teixeira kimdir ve kaç yaşında? Marlon Teixeira nereli? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 19 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 18 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! AÖF SINAV TAKVİMİ: AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Masterchef 18 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teğmen Ebru Eroğlu ne yaptı, neden soruşturma açıldı? Ebru Eroğlu'na ne oldu? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 19 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 19 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Ebru Eroğlu kimdir, ihraç edildi mi? Teğmen Ebru Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Salih Uzun kimdir? Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun'un hayatı ve kariyeri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.