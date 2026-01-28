Haberler

Muş'ta Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi

Muş'ta jandarma ekipleri, bir şüphelinin evinde Osmanlı dönemine ait tarihi eserler buldu. Ele geçirilenler arasında hançer, sikke, yüzük ve taş obje yer alıyor. Şüpheli serbest bırakıldı ve adli tahkikat başlatıldı.

Muş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ü.T'nin evinde tarihi eser bulundurduğu ve satış amacıyla müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda evde yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen hançer (kama), 5 sikke, 6 yüzük, 1 taş obje ve 2 metal dedektör başlığı ele geçirildi.

Şüpheli Ü.T, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
