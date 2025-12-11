Haberler

Muş'ta "Sürdürülebilir Süt Üretimi ve Soğuk Zincir Geliştirme" semineri düzenlendi

Muş'ta 'Sürdürülebilir Süt Üretimi ve Soğuk Zincir Geliştirme' semineri düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve DAKA tarafından düzenlenen seminerde, süt üretimi ve soğuk zincirin önemi vurgulandı. Tarım Müdürü Gönç, Muş'un süt üretiminde istenilen seviyede olmadığını belirtti.

Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından "Sürdürülebilir Süt Üretimi ve Soğuk Zincir Geliştirme" semineri düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, seminerin Muş için önemli olduğunu söyledi.

Hayvancılığın en temel unsurunu süt işletmelerinin oluşturduğunu ifade eden Gönç, şöyle konuştu:

"İşletmelerimizin ekonomik anlamda baktığımızda en önemli gelir kalemlerinden biri de süt. Sütünü işleyen, pazarlayabilen işletmelerimizin rekabet etme, sürdürebilirliği sağlama şansı olabiliyor. Tabi burada da en önemli husus soğuk zincir. Soğuk zincir sütün kalitesinin korunması, bunun yanında değerinde satılabilmesi, özellikle işletme sahibinin, üreticinin emeğinin korunması açısından oldukça önemli bir faktör."

Gönç, "1 milyon 700 bin civarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanımız var. Yılda 400 bin ton civarında süt üretimimiz oluyor. Bu sütün sanayiye aktarımında yani işlenmesinde maalesef istenilen seviyede değiliz." dedi.

DAKA Muş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fuat Özkan ise toplantıyı çok önemsediklerini belirterek, "Kamu, STK, üniversite ve özel sektör temsilcilerinin aynı masa etrafında bir araya gelmesi ilimiz için stratejik bir öneme sahiptir. Süt üretimi ve soğuk zincir altyapısının geliştirilmesine yönelik ortak bir akıl oluşturması açısından bu etkinlik büyük önem taşımaktadır. Konuyla ilgili tüm paydaşlarımızın bugün burada olması, bu alanın bu iş için ne kadar kritik olduğunun bir göstergesidir." diye konuştu.

Soruların cevaplanmasıyla sona eren toplantıya Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Faruk Günay, Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral, köy muhtarları ve besiciler katıldı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor

Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
title