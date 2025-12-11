Muş'ta 'Sürdürülebilir Süt Üretimi ve Soğuk Zincir Geliştirme' semineri düzenlendi

Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından "Sürdürülebilir Süt Üretimi ve Soğuk Zincir Geliştirme" semineri düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, seminerin Muş için önemli olduğunu söyledi.

Hayvancılığın en temel unsurunu süt işletmelerinin oluşturduğunu ifade eden Gönç, şöyle konuştu:

"İşletmelerimizin ekonomik anlamda baktığımızda en önemli gelir kalemlerinden biri de süt. Sütünü işleyen, pazarlayabilen işletmelerimizin rekabet etme, sürdürebilirliği sağlama şansı olabiliyor. Tabi burada da en önemli husus soğuk zincir. Soğuk zincir sütün kalitesinin korunması, bunun yanında değerinde satılabilmesi, özellikle işletme sahibinin, üreticinin emeğinin korunması açısından oldukça önemli bir faktör."

Gönç, "1 milyon 700 bin civarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanımız var. Yılda 400 bin ton civarında süt üretimimiz oluyor. Bu sütün sanayiye aktarımında yani işlenmesinde maalesef istenilen seviyede değiliz." dedi.

DAKA Muş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fuat Özkan ise toplantıyı çok önemsediklerini belirterek, "Kamu, STK, üniversite ve özel sektör temsilcilerinin aynı masa etrafında bir araya gelmesi ilimiz için stratejik bir öneme sahiptir. Süt üretimi ve soğuk zincir altyapısının geliştirilmesine yönelik ortak bir akıl oluşturması açısından bu etkinlik büyük önem taşımaktadır. Konuyla ilgili tüm paydaşlarımızın bugün burada olması, bu alanın bu iş için ne kadar kritik olduğunun bir göstergesidir." diye konuştu.

Soruların cevaplanmasıyla sona eren toplantıya Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Faruk Günay, Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral, köy muhtarları ve besiciler katıldı.