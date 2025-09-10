Haberler

İlçeyi ayağa kaldıran kavga! 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İlçeyi ayağa kaldıran kavga! 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
İlçeyi ayağa kaldıran kavga! 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Muş'un Bulanık ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayda 7 kişi gözaltına alındı.

Muş'un Bulanık ilçesinde Derar Koca (61) ve Şeref Arslan'ın (47) yaşamını yitirdiği kavgada yaralanan Burhan Koca da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

İlçe merkezinde dün öğleden sonra iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Derar Koca ve Şeref Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Burhan Koca da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Öte yandan kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
