Haberler

Muş'ta silah, mühimmat ve tarihi eser ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde silah, mühimmat ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, piyade tüfeği, 535 fişek, 4 tabanca, 2 av tüfeği ve 1 av tüfeği namlusu, şarjör, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 6 bilezik, 14 obje ve yüzük ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti

Formayı verecek mi? Yeni transfer yanına gelip "Ben hazırım" dedi