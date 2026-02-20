Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi
Muş'un Malazgirt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6136 ve 2521 sayılı kanunlara muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Malazgirt'te tespit edilen 6 zanlıya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ikametlerindeki aramada, Kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği, 352 tabanca mühimmatı, 146 av tüfeği mühimmatı ile 3 tabanca şarjörü ele geçirildi.
Silah ve mühimmatlara el konuldu, 6 şüpheli gözaltına alındı.