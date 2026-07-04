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Muş'ta sıcaktan bunalanlar kar örtüsünün kısmen durduğu Kurtik Dağı'nda serinliyor

Muş'ta sıcaktan bunalanlar kar örtüsünün kısmen durduğu Kurtik Dağı'nda serinliyor
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Muş'ta artan sıcaklardan bunalan vatandaşlar, 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nda erimeyen kar örtüsü üzerinde piknik yapıp serinliyor. Kar topu oynayan ve fotoğraf çeken aileler, temmuz ayında karla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşıyor.

Muş'ta sıcak havadan bunalanlar, bazı bölümlerinde kar örtüsünün halen erimediği Kurtik Dağı'nda piknik yaparak serinliyor.

Son günlerde artan sıcaklardan bunalan kent sakinleri, serinlemek için yüksek rakımlı bölgeleri tercih ediyor.

Kentteki 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı eteklerindeki mesire alanlarına giden vatandaşlar, erimeyen kar örtüsünün üzerinde fotoğraf çekti, kar topu oynadı.

Bölgenin serin havasında piknik yapan vatandaşlar, aileleriyle güzel vakit geçirdi.

Vatandaşlardan İsmail Subaşı, AA muhabirine, serinlemek amacıyla Kurtik Dağı'na geldiklerini söyledi.

Kar örtüsünün erimediğini görünce şaşırdıklarını belirten Subaşı, "Kent merkezinde klimayı çalıştırırken burada arabamızın kaloriferini açmak zorunda kaldık. Temmuz ayındayız ama burada hava oldukça serin. Ailemle kar örtüsünün üzerinde fotoğraf çekiyoruz. Yazın sıcağından kaçıp farklı bir deneyim yaşamak isteyen herkesi buraya davet ediyorum." diye konuştu.

Kurtik Dağı'nda serin havanın tadını çıkardıklarını ifade eden Fuat Erken de "Sıcaktan kaçıp buraya geldik ve kar keyfi yapıyoruz. Çocuklar da karı çok merak ediyordu. Kar örtüsünün temmuz ayına kadar kalması şaşırtıcı. Çok farklı ve güzel bir deneyim oldu." dedi.

Osman Kandemir ise hafta sonu tatilinde Kurtik Dağı'ndaki mesire alanlarına geldiklerini belirtti.

Kandemir, "Burası gölgelik alanlarıyla oldukça güzel ve huzurlu bir yer. Buraya gelen vatandaşlardan ricam alanı temiz bıraksınlar. Herkes çöplerini toplar ve doğaya sahip çıkarsa bu güzellikleri hep birlikte uzun yıllar koruyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
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