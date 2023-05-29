Muş'ta sel felaketi: 35 ev ve birçok ahır hasar gördü

Muş'un Kırköy Beldesi'nde etkili olan sağanak yağış sonucu Kırgiz Deresi'nin taşmasıyla sel felaketi yaşandı. Bir köprünün tamamen yıkıldığı beldede 35 ev ve birçok ahır hasar gördü. Bölgeye sevk edilen ekipler geniş çaplı temizleme çalışması başlattı.

MUŞ'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kırköy Beldesi'ndeki derenin taşması sonucu 35 ev ve birçok ahırda hasar meydana geldi. Bir köprünün tamamen yıkıldığı beldede 5 araç da selden zarar gördü.

Muş'ta kuvvetli sağanak yağış nedeniyle, kent merkezine 25 kilometre mesafedeki Kırköy Beldesi'nden geçen Kırgiz Deresi'nin debisi yükseldi. Derenin taşmasına sebep olan yağmur bir anda sele dönüştü. Sel sebebiyle bir beldeki köprü tamamen yıkıldı, 35 ev ve birçok ahırda hasar oluştu. Dere sularının taşıdığı çamur ise tarım arazilerini kapladı. Dereden taşan sel suları nedeniyle Kırköy Belediyesi'ne ait 5 otomobil zarar gördü.

Derenin taşması sonucu 20 dönüm tarlası ile meyve bahçesi zarar gören Aydın Aslan, "Yaylada dolu ve yağmur yağdı. Bundan kaynaklı beldemize sel geldi ve köprümüz yıkıldı. Su köprü kenarındaki mahallelere taştı. İki bahçem selden etkilendi. 20 dönüm yonca tarlamın büyük bir kısmı derenin taşması sonucu hasar gördü" diye konuştu.