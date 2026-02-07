Haberler

Muş İl Sağlık Müdürlüğü: Şebeke suyunun serbest klor düzeyleri, mevzuatta öngörülen seviyelere getirilmiştir

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, içme suyundaki serbest klor düzeylerinin mevzuatta öngörülen seviyelere getirildiğini duyurdu. Kentteki su izleme ve denetim çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, şebeke suyundaki serbest klor düzeyinin mevzuatta öngörülen seviyelere getirildiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kentte içme suyuna ilişkin izleme ve denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan son çalışmalar kapsamında Muş il merkezi genelinde şebeke suyunun serbest klor düzeyleri, Müdürlüğümüzce yapılan denetimler ve yürütülen hassas çalışmalar neticesinde mevzuatta öngörülen seviyelere getirilmiştir. Halk sağlığını korumaya yönelik tedbirlerimiz ve düzenli kontrollerimiz hassasiyetle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
