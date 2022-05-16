Muş'ta sağanak yağış taşkına neden oldu - Haberler

MUŞ (İHA) - Muş'ta sağanak yağış taşkına neden oldu

MUŞ - Muş'ta dün gece etkili olan yağışlar nedeniyle bazı iş yeri ve ahırlar su altında kaldı.

Dün gece saatlerinde etkili olan sağanak, Yaygın beldesi ve Ağartı köyünde sele neden oldu. Dere yataklarının taşması sonucu bazı ahır ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve DSİ ekipleri yönlendirildi. Bölgede çalışma başlatan DSİ, su akışını yeniden sağladı. Taşkında ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin hasar tespit çalışması başlatacağı öğrenildi.

Dün geceden beri yağışın etkili olduğunu ifade eden Ağartı köyü sakinlerinden Niyazi Güler, "Sağanak sabaha kadar etkili oldu. Ahırda hayvanlarımız vardı. Yağışın etkili olduğunu fark edince hayvanlarımızı çıkarıp yüksek bir yerde topladık. Ahır sular altında kaldı. Sel gelince yetkililere bilgi verdik. DSİ buraya zamanında yetişmeseydi su evi götürecekti. İş makinesi dere yatağında çalışarak suyun yönünü değiştirdi" dedi.