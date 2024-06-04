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Muş'ta Özel Eğitim Okulları Öğrencilerinin Ürünleri Sergilendi

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Muş'ta Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Muş Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerin yıl boyunca El Sanatları ve İş Beceri Uygulamaları derslerinde yaptığı ürünler sergilendi. Sergiyi gezen İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, öğrencilerin emeklerini takdir etti ve geleceklerine güvendiğini belirtti.

Muş'ta Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Muş Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerin yıl boyunca El Sanatları ve İş Beceri Uygulamaları derslerinde yaptığı ürünler sergilendi.

Eski Valilik önünde açılan sergiyi gezen İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere, yıl içinde özel öğrencilerin yaptığı el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşın beğenisine sunulduğunu söyledi.

Özel öğrencilerin el sanatları dersinde özel ürünler ürettiğini ifade eden Kıvanç, şöyle konuştu:

"Bu sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin büyük emeklerle işledikleri ürünleri sergiledik. İnanıyoruz ki öğrencilerimiz becerilerini geliştirerek gelecekte daha güzel ürünlere imza atacaklar. Çocuklarımızı bu şekilde topluma kazandırmaya çalışmaktayız. Öğrencilerimiz evlerinden alınarak okula getiriliyor ve burada her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Öğrencilerimiz, yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine de katkıda bulunuyor. Bu hizmetleri bize sunan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve tüm yetkililere teşekkür ederiz"

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, şube müdürleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Kuşçu Muş Sanat Eğitim Güncel Haberler

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