Korkut'ta düzenlenen okullar arası futsal turnuvası sona erdi
Muş'un Korkut ilçesinde düzenlenen okullar arası futsal turnuvasında Yunus Emre Kümbet Yatılı Bölge Ortaokulu birinci oldu. Turnuvada toplam 16 takım mücadele etti ve dereceye giren takımlara madalya ile kupa verildi.

Muş'un Korkut ilçesinde, merkez ve köylerde bulunan ortaokulların katılımıyla düzenlenen okullar arası futsal turnuvası tamamlandı.

Korkut Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvaya merkez ve köylerden 16 takım katıldı.

Turnuva boyunca öğrenciler dereceye girebilmek için çaba gösterdi.

Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, yaptığı açıklamada, turnuvanın çok heyecanlı geçtiğini ifade etti.

Ayaz, "Çocuklarımızın sporla iç içe yetişmesi, sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerinde büyük rol oynamaktadır. Spor aynı zamanda disiplin, özgüven ve takım ruhu kazandıran önemli bir alandır. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçen kurumlarımıza, okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu da "Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Kaymakamımız Sayın Orhan Ayaz'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve turnuvaya katılan tüm okullarımıza katkı ve iş birlikleri için ayrıca teşekkür ederim." dedi.

Turnuvada, Yunus Emre Kümbet Yatılı Bölge Ortaokulu birinci, Sazlıkbaşı Ortaokulu ikinci, Oğulbalı Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Kaymakam Ayaz, dereceye giren takımlara madalya, kupa ve hediye verdi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
