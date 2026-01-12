Haberler

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Muş'ta kar yağışının artması ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 13 Ocak 2026 tarihinde eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarındaki hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocukları anaokulu ve kreşe giden kadınlar da idari izinli sayılacak.

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve yarın da devam edeceği, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riski oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"13 Ocak 2026 Salı günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

