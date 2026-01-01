Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının yarın da devam edeceği belirtildi.

Yoğun kar yağışı ile yüksek kesimlerde çığ riski oluşacağınının tahmin edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."