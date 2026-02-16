Haberler

Korkut'ta "Okullararası Futsal Turnuvası" başladı

Muş'un Korkut ilçesinde düzenlenen 'Okullararası Futsal Turnuvası'na 16 ortaokul katıldı. Turnuva, sporun tabana yayılması ve öğrencilerin spora erişimini teşvik etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Muş'un Korkut ilçesinde, merkez ve köydeki ortaokullarının tamamının katılımıyla düzenlenen "Okullararası Futsal Turnuvası" başladı.

Korkut Kaymakamlığı himayesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen turnuvaya 16 ortaokulu katıldı.

Sporun tabana yayılması ve öğrencilerin spora erişebilmesi amacıyla düzenlenen turnuvanın ilk maçında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Konakdüzü Ortaokulu karşılaştı.

Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, yaptığı açıklamada, tüm ortaokulların turnuvaya katılımının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Sporun gençlerin fiziksel gelişiminin yanı sıra disiplin, özgüven ve takım ruhu kazanmasında önemli bir alan olduğunu söyleyen Ayaz, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın sporla iç içe büyümesi, onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmanın en etkili yollarından biridir. Bu kapsamda öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu spor ve malzeme desteğini sağlamaktan da memnuniyet duyuyoruz. Organizasyonda emeği geçen tüm kurumlarımıza, okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, turnuvaya katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu ise "Amacımız her çocuğumuzun sporla buluşmasını sağlamak ve gençlerimizi sağlıklı, disiplinli ve özgüvenli bireyler olarak yetiştirmektir. Organizasyona verdikleri desteklerden dolayı Kaymakamımız Sayın Orhan Ayaz'a teşekkür ederim. Ayrıca turnuvaya katılım sağlayan tüm okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese katkı ve iş birlikleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın ilk maçında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Konakdüzü Ortaokulunu 5-3 yendi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
