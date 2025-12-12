Malazgirt'te öğrencilere yönelik skolyoz taraması sürüyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrencilere yönelik başlatılan skolyoz (omurganın sağ ya da sola doğru eğrilmesi) taraması devam ediyor.

İl Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan protokol kapsamında çalışmalarını sürdüren sağlık ekipleri, okulları ziyaret etti.

Burada tarama yapan ekipler, hastalıkla ilgili öğrencilere ve öğretmenlere bilgi verdi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ekin Topuz, tarama programının gelecekte sağlık sorunlarının önüne geçmek için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.