Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yıl sonu etkinliği yapıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen sergide öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışını gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral ve beraberindekiler, stantları gezerek öğrencilerin hazırladığı ürünleri inceledi.

Burada konuşan Aral, öğrencilerin hazırladığı çalışmaların büyük bir emeğin ürünü olduğunu söyledi.

Serginin gençlerin yeteneklerini ortaya koyması açısından önemli olduğunu ifade eden Aral, şunları kaydetti:

"Bugün öğrencilerimizin yıl boyunca emek vererek hazırladığı projeleri görüyoruz. Öğrencilerimizin yaratıcı bakış açıları ve teknik becerileri ortaya koydukları eserler bizleri gururlandırdı. Bu anlamlı etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Okul müdürü Ali Çiçekli ise öğrencilerin bir yıl boyunca derslerde yaptıkları çalışmaları yıl sonu sergisinde bir araya getirdiklerini belirtti.

Çiçekli, "Milli Eğitim Bakanlığımızın 'Ben Her Yerde Varım' projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz sergimizde öğrencilerimizin öğrendiklerini ve ürettiklerini sergileme fırsatı bulduk. Öğrencilerimizin emeklerini görmek bizleri mutlu etti." dedi.