Haberler

Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yıl sonu etkinliği yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları projeleri sergiledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, serginin gençlerin yeteneklerini ortaya koyması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Muş'un Bulanık ilçesinde Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen sergide öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışını gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral ve beraberindekiler, stantları gezerek öğrencilerin hazırladığı ürünleri inceledi.

Burada konuşan Aral, öğrencilerin hazırladığı çalışmaların büyük bir emeğin ürünü olduğunu söyledi.

Serginin gençlerin yeteneklerini ortaya koyması açısından önemli olduğunu ifade eden Aral, şunları kaydetti:

"Bugün öğrencilerimizin yıl boyunca emek vererek hazırladığı projeleri görüyoruz. Öğrencilerimizin yaratıcı bakış açıları ve teknik becerileri ortaya koydukları eserler bizleri gururlandırdı. Bu anlamlı etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Okul müdürü Ali Çiçekli ise öğrencilerin bir yıl boyunca derslerde yaptıkları çalışmaları yıl sonu sergisinde bir araya getirdiklerini belirtti.

Çiçekli, "Milli Eğitim Bakanlığımızın 'Ben Her Yerde Varım' projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz sergimizde öğrencilerimizin öğrendiklerini ve ürettiklerini sergileme fırsatı bulduk. Öğrencilerimizin emeklerini görmek bizleri mutlu etti." dedi.

Kaynak: AA / Galip Kılınç
İşte uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu, Berdan Mardini...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler

Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasıyla ilgili yeni görüntüler
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in katiline mahkeme acımadı! İşte aldığı ceza
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o ismin atandığı ilimiz
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi

İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
Trafikte doktorun hakaretlerine maruz kalan genç konuştu

Kadın doktorun hakaretler yağdırdığı gençten açıklama var
Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle
Berlin'de casusluk savaşı: Rusya, İran, Çin ve Türkiye başı çekiyor

İtiraf Avrupa devinden: MİT, bizim ülkemizde çok aktif