Bulanık Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yıl sonu etkinliği yapıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Okulda düzenlenen etkinlikte okulun çocuk gelişimi ve eğitimi, moda tasarım teknolojileri, bilişim teknolojileri, muhasebe ve finansman, hasta ve yaşlı hizmetleri gibi bölümlerde eğitim gören öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Halk oyunları gösterisi ve hazırlanan kostümlerin yer aldığı defilenin yapıldığı etkinlik katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceledi.

Sergide yer alan ürünler hakkında bilgi alan Koşansu, mesleki eğitimin önemine dikkati çekerek öğrencileri ve öğretmenleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Okul müdürü Abdulkerim Dağdeviren ise öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle geleceğe hazırlandığını belirtti.

Dağdeviren, "Bugün sadece bir yıl sonu etkinliği değil, aynı zamanda mesleki eğitimin toplumla buluşmasını sağlıyoruz. Öğrencilerimizin bir yıl boyunca emek vererek hazırladığı çalışmaları sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Bu tür etkinlikler öğrencilerimizin kendilerine olan güvenlerini artırırken, yeteneklerini ortaya koymalarına da katkı sağlıyor." dedi.

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.