Muş'ta İl Özel İdaresi ekipleri, nisan ayında karla mücadele ediyor

Muş'ta İl Özel İdaresi ekipleri, nisan ayının ortasında yoğun karla mücadele ediyor. Yüksek kesimlerde yer alan köylere ulaşım için çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

MUŞ'ta İl Özel İdaresi ekipleri, nisan ayı ortasında iş makinelerinin boyunu aşan karla mücadele ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en zorlu coğrafyalarından birine sahip olan Muş'ta, nisan ayının ortasında da karla mücadele hız kesmeden devam ediyor. İlkbahar mevsiminin ikinci ayında İl Özel İdaresi ekipleri, kıştan kalma dev kar kütlelerine karşı çalışma yürütüyor. Özellikle yüksek kesimlerde yer alan ve 10 köy ile 21 mezraya ulaşımı sağlayan Üçevler grup köy yolu, çalışmaların en yoğun olduğu bölge. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinelerinin boyunu aşan kar tabakalarını temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede kar kalınlığı yer yer 5 metreyi bulurken; ekiplerin hummalı çalışması dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
