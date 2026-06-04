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Muş'ta "Müzeler ve Türk Mutfağı Haftası Etkinliği" yapıldı

Muş'ta 'Müzeler ve Türk Mutfağı Haftası Etkinliği' yapıldı
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Muş'ta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, Türk mutfak kültürünün zenginliği vurgulandı, yöresel yemekler tanıtıldı.

Muş'ta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce "Müzeler ve Türk Mutfağı Haftası Etkinliği" düzenlendi.

Müze Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, Türk milletinin bin yılı aşkın süredir bu topraklarda hüküm sürdüğünü ve bu süreçte gastronomiden sanayiye, ekonomiden spora kadar birçok alanda güçlü bir medeniyet birikimi oluşturduğunu söyledi.

Köklü medeniyetlerin kısa sürede ortaya çıkmadığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Türkiye, binlerce yıllık kültürel mirasıyla dünyanın en zengin medeniyet havzalarından biridir. Bu birikim, mutfak kültürümüzde de kendisini gösteriyor. Karadeniz'den Ege'ye, Doğu Anadolu'dan Akdeniz'e kadar her bölgemiz, iklimi ve yaşam biçimine uygun zengin bir mutfak kültürüne sahip. Fast food kültürü dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşıyor. Bizlere düşen görev, ecdadımızdan miras kalan bu zengin mutfak kültürünü yaşatmak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmaktır."

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Şengül ise "Sofralarımızda misafir ağırlamak ve ikramda bulunmak kültürümüzün en önemli değerleri arasında yer alıyor. Yemekler bir milletin karakterini yansıtıyor. Günümüzde insanlar yerel lezzetleri deneyimlemek için dünyanın farklı noktalarına seyahat ediyor. Türkiye gastronomi alanında önemli bir cazibe merkezi haline geldi." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar fotoğraf sergisini gezdi, Muş'un yöresel yemeklerini tattı.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
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