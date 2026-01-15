Haberler

Muş'ta köy muhtarı traktörün arkasına taktığı kar küreme aparatıyla yolları temizliyor

Muş'ta köy muhtarı traktörün arkasına taktığı kar küreme aparatıyla yolları temizliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Çatbaşı köyünde muhtar Nasır Balkaya, traktörüne taktığı kar küreme aparatı ile 7 yıldır kış aylarında köydeki yolları açarak vatandaşlara yardımcı oluyor. İl Özel İdaresi ekiplerinden destek alan Balkaya, tüm yolları düzenli olarak temizleyerek köylülerin yaşamını kolaylaştırıyor.

Muş'ta muhtar Nasır Balkaya, 7 yıldır traktörün arkasına taktığı kar küreme aparatıyla Çatbaşı köyünün içindeki yolları açıyor.

Çatbaşı köyünde 7 yıldır muhtarlık görevini yürüten Balkaya, kışın köydeki yolları temizlemek için traktörün arkasına kar küreme aparatı takmaya karar verdi.

İl Özel İdaresi ekiplerinden de destek alan Balkaya, traktörüne taktığı kar küreme aparatıyla köy yolunun yanı sıra evlerin önlerini, cami ve okul bahçesini, samanlık ile ahırlara giden yolları temizliyor.

Muhtar Balkaya, gazetecilere, her kar yağışından sonra traktörle köydeki yolları açtığını söyledi.

Vatandaşlara kolaylık sağlamak için yolları temizlediğini ifade eden Balkaya, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaresi ekipleri görevini fazlasıyla yapıyor. Ben de köy içindeki yolları temizliyorum. İnsanlarımız çiftçilik yapıyor, ben de çiftçiyim. İnsanların yaşadığı sıkıntıyı biliyorum. Kışın kar yağdığında hem İl Özel İdaresine destek olmak hem de vatandaşımıza yardımcı olmak için köy içindeki yolları temizliyoruz. Özellikle okulun önü çok önemli. Çocuklarımızın mağdur olmaması için hemen müdahale ediyorum."

Köy sakinlerinden Bülent Subaşı ise "Köy içindeki tüm yolları, mezra, ahır yollarını temizliyor. Kar nedeniyle insanlar köyde sıkıntı yaşıyordu. Muhtarımız da vatandaş mağdur olmasın diye evlerin önlerini, samanlıkların ve ahırların yollarını traktörüyle açıyor." dedi.

Mehmet Tatar ise bu yıl kış şartlarının ağır geçtiğini belirterek, "Yıllardır böyle bir kar görmedik. Bu yıl çok kar yağdı. Yollarımız sık sık kapanıyor. Muhtarımız traktörüyle yollarımızı ücretsiz açıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Varlık - Güncel
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik

MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor

Bilim dünyası şaşkın! Boyu 12 metre, köpek balıklarıyla besleniyor
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı