Muş'ta Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Muş Sağlık Müdürlüğü tarafından "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Muş Devlet Hastanesinde açılan stantta vatandaşlara erken teşhisin önemi anlatıldı ve broşür dağıtıldı.

Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır ve Muş Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, kansere yakalan kişilerin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Kurulan stantta bilgi alan Çakır ve Ömür, daha sonra Ayaktan Kemoterapi Ünitesi'ndeki hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Çakır, bu tür etkinliklerin çok önemli olduğuna değinerek, hastane yönetimine teşekkür etti.

Ömür ise dünyada 1-31 Ekim tarihleri arasında kanser konusunda farkındalık oluşturmak üzere etkinliklerin yapıldığını söyledi.

Meme kanseri konusunda insanları bilgilendirmek için sahada olduklarını ifade eden Ömür, şöyle konuştu:

"Sadece bugün değil, yılın bütün günleri sahada olmamız gerekiyor. Kanser dünyada ölüm sıklığı açısından ikinci sırada yer alıyor. Dünyada her 6 insandan biri kanserden vefat ederken ülkemizde bu oran daha fazla. Her 5 vatandaşımızdan biri kanser nedeniyle vefat ediyor. Kadınlarımızda da en sık görülen kanser türü maalesef meme kanseri. Bizler meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak için sürekli sahadayız. Halkın bilgilendirilmesi konusunda etkinlikler yapıyoruz. Kadınlarda meme ve rahim ağzı kanseri erkeklerde ise kalın bağırsak kanserleri ile ilgili ücretsiz tarama yapıyoruz. Son derece basit, zaman almayan tarama yöntemleri. Vatandaşlarımızı sağlıklı yaşam merkezlerine, toplum sağlığı merkezlerine ve hastanelerimize davet ediyoruz. Her zaman diyorum, kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun."

Etkinliğe, Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yalçın Güzelel, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ayşe Rumeysa Doğruyol ve sağlık çalışanları katıldı.