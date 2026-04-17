Haberler

Muş'ta öğrenciler, vatandaşlara çorba ikramında bulundu

Muş'ta öğrenciler, vatandaşlara çorba ikramında bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatma Aliye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi' kapsamında 400 kişilik çorbayı vatandaşlara dağıttı. Etkinliğin amacı, öğrencilere yardımlaşma ve dayanışma bilincini aşılamak.

Muş'ta lise öğrencileri "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Fatma Aliye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun mutfağında hazırladığı 400 kişilik çorbayı cuma namazı vatandaşlara dağıttı.

Okul Müdürü Menduh Astan, basın mensuplarına, etkinliğin temel amacının öğrencilerde yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendirmek olduğunu söyledi.

Proje kapsamında sosyal destek odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirten Astan, "Yardımlaşma duygusunu pekiştirmek ve bu anlayışı öğrencilerimize kazandırmak istiyoruz. Bu tür faaliyetlerle öğrencilerde birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Meryem Gökçe Tayşi ise "Bu tür uygulamalarla öğrenciler, değerler eğitimini sahada deneyimliyor. Okulda birlik ve beraberliği pekiştirmek, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum

Piyasalara Hürmüz dopingi! Petrol çakıldı, altın uçtu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Akalın'dan Biricik Suden'in okul saldırısı sonrası tepki çeken sözlerine sert çıkış

Akalın'dan Türkiye'nin acısıyla dalga geçer gibi konuşan Suden'e ayar
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

Maça saatler kala Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu

Günlerdir katilin adını sayıklıyordu! Haberi alınca gözyaşına boğuldu
Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi

G.Saraylılara ''Kötü günler artık geride kaldı'' dedirtecek gelişme
Demet Akalın'dan Biricik Suden'in okul saldırısı sonrası tepki çeken sözlerine sert çıkış

Akalın'dan Türkiye'nin acısıyla dalga geçer gibi konuşan Suden'e ayar
Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!

Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!
Öğrencilere siper olan Ayla öğretmenin oğulları: Tek tesellimiz...

Kahraman öğretmenin oğulları konuştu: Tek tesellimiz...