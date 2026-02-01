Haberler

Muş'ta kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Kıyık köyünde boş bir kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler köpeği 5 metre derinlikten alarak sağ salim doğasına bıraktı.

Muş'ta kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kıyık köyünde bir köpeğin yaklaşık 5 metre derinliğindeki boş kuyuya düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yürüttükleri çalışmayla köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Yara almadığı belirlenen köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Epstein belgelerinde 'Bill Gates' detayı

Dünyayı sarsan skandalda mide bulandıran "Bill Gates" detayı
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç