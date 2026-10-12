Muş'ta kuyuya düşen hindi, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi

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MUŞ'ta kuyuya düşen hindi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeni Mahalle Semti'nde sahibinin ihbarı üzerine adrese giden itfaiye ekipleri kuyuya düşen hindiyi çıkarmak için çalışma yaptı. Merdivenle kuyuya inen itfaiye ekipleri, hindiyi bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Mahalle sakinleri, hindiyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Haber: Muhammed Sami MARAL / Muş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı