Muş'ta kuyuya düşen hindi, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi

Muş'ta kuyuya düşen hindi, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'ta Yeni Mahalle Semti'nde kuyuya düşen hindi, sahibinin ihbarı üzerine adrese giden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Merdivenle kuyuya inen ekipler hindiyi bulunduğu yerden çıkarıp sahibine teslim etti; mahalle sakinleri ekiplere teşekkür etti.
MUŞ'ta kuyuya düşen hindi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yeni Mahalle Semti'nde sahibinin ihbarı üzerine adrese giden itfaiye ekipleri kuyuya düşen hindiyi çıkarmak için çalışma yaptı. Merdivenle kuyuya inen itfaiye ekipleri, hindiyi bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.
Mahalle sakinleri, hindiyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Haber: Muhammed Sami MARAL / Muş
Kaynak: Demirören Haber Ajansı