Muş'ta Küçükler Güreş Grup Müsabakaları sona erdi

Muş'ta düzenlenen Küçükler Güreş Grup Müsabakaları sona erdi. 23 ilden 250 sporcunun katıldığı etkinlikte dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri verildi.

Muş'ta düzenlenen Küçükler Güreş Grup Müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yeni spor salonunda gerçekleştirilen organizasyona 23 ilden toplam 250 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.

Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Ebu Muhsin Aksoy, gazetecilere, 26 Mart'ta başlayan serbest güreş grup müsabakalarının tamamlandığını söyledi.

Organizasyona 23 ilden 250 sporcunun katıldığını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Dereceye giren sporculara ödüllerini, madalyalarını ve başarı belgelerini takdim ettik. Küçük yaş grubu olmasına rağmen oldukça güzel ve çekişmeli müsabakalar izledik. Bu da ülkemizdeki güreşin temelinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu potansiyeli daha da geliştirmek adına güreş eğitim merkezini faaliyete geçirdiğimiz takdirde, gelecekte dünya dereceleri elde eden sporcular yetiştireceğimize inanıyoruz."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
