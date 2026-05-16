Muş'ta köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü
Muş'un Sudurağı köyü yolunda kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü. Kazada yaralanan iki kişiden sürücü hastanede hayatını kaybetti.
M.S.A yönetimindeki 49 AT 911 plakalı otomobil, Sudurağı köyü yolunda kontrolden çıkarak köprüden düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki bir kişi yaralandı.
Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sabri Yıldırım