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Muş'ta silahla kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan kişi etkisiz hale getirildi

Muş'ta silahla kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan kişi etkisiz hale getirildi
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Muş'ta psikolojik rahatsızlığı bulunan E.S., kardeşini silahla yaraladıktan sonra polise de ateş açtı. Özel Harekat ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli kontrol altına alındı.

Muş'ta kardeşini ve bir polis memurunu silahla yaralayan kişi, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olayın saat 16.00 sularında Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldiği belirtildi.

Psikolojik rahatsızlığı bulunan E.S'nin, aralarında çıkan tartışma sonucu kardeşi B.S'yi ateşli silahla yaraladığı belirtilen açıklamada, hayati tehlikesi bulunan B.S'nin olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

Olayın ardından ikametine giren E.S'nin çevreye ve görevli güvenlik güçlerine ateş açmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, "Şüpheli, bina sakinlerinin can güvenliğini tehdit ederek giriş ve çıkışları engellemiştir. Bunun üzerine bölge güvenlik çemberine alınmış, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için gerekli tüm tedbirler süratle uygulanmıştır." ifade edildi.

E.S'nin müzakere girişimlerine karşılık vermediği ve çevresine yönelik silahlı saldırgan tutumunu sürdürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 21.00 sularında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrollü müdahalede bulunulmuştur. Müdahale sırasında şüpheli şahsın ateş açması sonucu bir polis memurumuz sağ ayağından yaralanmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde şüpheli şahıs etkisiz hale getirilmiş, olay kontrol altına alınmıştır."

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
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